Преподавателям вузов в Украине надо повысить зарплаты. Это поможет остановить отток кадров.

На сколько предлагают повысить зарплату преподавателям?

Нардеп заявил: наши университеты теряют людей.

Когда зарплата низкая, то преподаватели или едут за границу, или вынуждены подрабатывать не по специальности. Молодые ученые не видят смысла оставаться, а студенты вообще не понимают, зачем начинать научную карьеру,

– добавил Гетманцев.

В итоге, по его словам, имеем минимальную мотивацию учить, худшее качество обучения и "старение" коллективов.

Нардеп также уточнил, что изменить ситуацию может обеспечение честных и прозрачных зарплат, привязанных к квалификации, званию и стажу.

Глава Финансового комитета при этом сообщил, что вместе с председателем ВРУ Русланом Стефанчуком подали предложения к проекту бюджета-2026. Они содержат, по словам нардепа, справедливые ставки, соответствующие требованиям закона.

Принцип простой и понятный: чем выше становится квалификация и профессиональное мастерство работника, то выше должна быть и оплата его труда,

– уточнил Гетманцев.

Базовые оклады без надбавок предлагают такие:

️ ассистент / преподаватель – 30 тысяч гривен;

️ старший преподаватель – 33 тысячи гривен;

️ доцент – 36 300 гривен.

️ профессор – 39 930 гривен.

Далее к этим суммам добавляют законные надбавки (за степень, звание, стаж). Модель просчитана для бюджета и готова к внедрению,

– сообщил нардеп.

Как это изменит ситуацию?

Гетманцев убежден, что так студенты получат стабильных и мотивированных преподавателей. Университетам это обеспечит конкурентоспособность и меньший отток кадров; громадам – более сильные ЗВО, больше проектов и налогов в регионе.

Цель проста: удержать и вернуть людей в высшее образование и развернуть инновации и науку через прозрачные, справедливые оклады и стабильные инвестиции в университеты,

– резюмировал нардеп.

Ранее Даниил Гетманцев заявил, что нужно выполнить закон "Об образовании", чтобы учитель самой низкой категории получал три минимальные зарплаты. То есть 24 тысячи гривен.