У МОН анонсували запуск освітнього застосунку Мрія: чим він унікальний

Незабаром відбудеться запуск освітнього застосунку Мрія. Тож Міносвіти пропонує українцям долучитися до опитування щодо його роботи.

Цей застосунок має сприяти трансформації української освіти. Ідея Мрії – забезпечити рівний доступ до знань кожному українцю та допомогти мільйонам дітей і дорослих стати тими, ким вони справді хочуть.

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Незабаром запустять освітній застосунок Мрія

Опитування можна знайти на офіційних сторінках у соцмережах.

У Мінцифри уже показали, як виглядатиме інтерфейс цього освітнього застосунку. Віцепрем'єр Михайло Федоров при цьому повідомив, що запуск сервісу переноситься на 2024 рік.

Він також зауважив, що Мрія – застосунок для аналізу та моніторингу успішності учня.

Коли ми знаємо, як дитина навчається, які оцінки отримує, ми можемо рекомендувати дитині нові освітні траєкторії,

– заявив посадовець.

І уточнив, що цього року застосунок ще не запустять, як обіцяли раніше.

Федоров також показав інтерфейс застосунку. Так, Мрія візуально нагадує Дію.

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Що відомо про українську освітню Мрію