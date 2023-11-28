У МОН анонсували запуск освітнього застосунку Мрія: чим він унікальний
Джерело:МОН України
Незабаром відбудеться запуск освітнього застосунку Мрія. Тож Міносвіти пропонує українцям долучитися до опитування щодо його роботи.
Цей застосунок має сприяти трансформації української освіти. Ідея Мрії – забезпечити рівний доступ до знань кожному українцю та допомогти мільйонам дітей і дорослих стати тими, ким вони справді хочуть.
Дивіться також Аналог Дії, який допоможе мільйонам: Зеленський презентував українську освітню Мрію
Незабаром запустять освітній застосунок Мрія
Опитування можна знайти на офіційних сторінках у соцмережах.
У Мінцифри уже показали, як виглядатиме інтерфейс цього освітнього застосунку. Віцепрем'єр Михайло Федоров при цьому повідомив, що запуск сервісу переноситься на 2024 рік.
Він також зауважив, що Мрія – застосунок для аналізу та моніторингу успішності учня.
Коли ми знаємо, як дитина навчається, які оцінки отримує, ми можемо рекомендувати дитині нові освітні траєкторії,
– заявив посадовець.
І уточнив, що цього року застосунок ще не запустять, як обіцяли раніше.
Федоров також показав інтерфейс застосунку. Так, Мрія візуально нагадує Дію.
Дивіться також Безпека в інтернеті: де шукати якісний українськомовний навчальний контент для дошкільнят
Що відомо про українську освітню Мрію
- Цим застосунком зможуть користуватися учні та учениці, батьки, вчителі.
- Він міститиме бібліотеку контенту, який потрібен конкретній дитині, інформацію про освітні програми, курси, відеоматеріали, позашкільні активності, олімпіади, гуртки.
- Застосунок рекомендуватиме те, що необхідно конкретній дитині, базуючись на її освітньому шляху та талантах.
- Кожна дитина матиме своє портфоліо в освіті, де буде інформація про її досягнення та плани.
- Мрія матиме зручний інтерфейс, щоб стежити за графіком занять і позашкільних активностей дитини тощо.