Найпопулярніший фах у професійній освіті – це кухар. Це аналог "кон'юктурних" спеціальностей, як-от "Менеджмент" чи юридичні науки у вищій освіті.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Дмитро Завгородній. Про це інформує 24 Канал із посиланням на "РБК-Україна".

Дивіться також Популярні другий рік поспіль: які спеціальності обирають вступники до коледжів

Які професії популярні у профосвіті?

Посадовець розповів, що українці йдуть опановувати ті професії, які їм найбільш зрозумілі.

Тобто туди, де вони інтуїтивно розуміють, що буде ця людина робити. Автослюсарів, трактористів і кухарів набирати набагато легше, ніж операторів верстатів з програмним керуванням, бо діти не бачили, не знають, що це таке,

– уточнив він.

Завгородній додав, що МОН не має статистично зараз інформації щодо дефіциту кухарів.

Так, вакансії є. Це дійсно популярна професія. Вона всюди потрібна і затребувана, і гарне працевлаштування. Але вона найбільш популярна, і легко набираються повні групи, причому в усіх областях,

– повідомив заступник міністра.

І зазначив: проблеми тут точкові: там, де ці професії або нові і сучасні, або просто непопулярні, але потрібні. І це треба розв'язувати двома способами: профорієнтаційно або освітою для дорослих.

Цікаво! У вересні набув чинності Закон України "Про професійну освіту". Він відкриває шлях до сучасної, гнучкої та орієнтованої на потреби ринку праці системи.

Які спеціальності найчастіше обирали вступники до коледжів?

Абітурієнти цьогоріч подали найбільше заяв на такі спеціальності: