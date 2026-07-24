Заважати і мішати: чи можна вважати ці слова синонімами

Українська мова чітко розрізняє слова, які в розмові ми часто вважаємо синонімами. Одне з найпоширеніших таких непорозумінь – "мішати" і "заважати".

Одне слово – і зовсім інший зміст. В українській мові "мішати" та "заважати" не є взаємозамінними, хоча в розмовах їх нерідко плутають, розповідаємо з посиланням на "Словопедію".

Чому краще не казати "не мішай мені"?

"Не мішай!", "Ти мені мішаєш", "Не будемо мішати працювати" – ці вислови можна почути чи не щодня дітям і дорослим. Але в українській мові дієслово "мішати" має інше основне значення не пов'язане зі створенням перешкод.

Мішати – означає з'єднувати, перемішувати, змішувати щось. Наприклад:

мішати чай ложкою;

мішати фарби;

мішати кашу;

мішати бетон.

Отож цей процес має інше значення.

Від нього маємо похідне – мішалка, тобто пристрій для розмішування чогось: лабораторна мішалка, механічна мішалка.

Натомість, якщо хтось відволікає, створює незручності чи перешкоджає, правильно сказати – заважати.

заважати працювати;

заважати спати;

заважати зосередитися;

не заважай, будь ласка.

Чому ж слово "мішати" так часто вживають у значенні "перешкоджати"? Це пояснюється впливом російського дієслова "мешать", яке поєднує два значення: "перемішувати" і "заважати". В українській мові ці значення розмежовані різними словами.

Не плутайте ці слова / Мова – ДНК нації

До речі, словники фіксують і значення "мішати" як "створювати перешкоди", однак сучасні мовознавці радять у такому випадку надавати перевагу дієслову "заважати", адже саме воно є найточнішим і найприроднішим для української мови.

Тож запам'ятаймо просте правило: мішаємо – борщ, салат чи фарбу, а заважаємо лише тоді, коли комусь перешкоджаємо.