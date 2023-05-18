Креативність та знання: яке завдання варто дати дітям на День вишиванки

День вишиванки – особливе свято для кожного українця. Ця сорочка є оберегом нашого народу впродовж багатьох століть, тому важливо передати любов та повагу до неї й нашим дітям.

Сьогодні, 18 травня, вся Україна відзначає День вишиванки. Аби діти краще зрозуміли важливість та суть цього свята, можна дати їм цікаві завдання. Які саме – розповідає 24 Канал.

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Завдання для дітей на День вишиванки

Для того, щоб діти добре запам'ятали це свято та прониклися його історією, важливо поєднати цікаву інформацію про вишиванки з нотками креативу. Ви можете зібрати неймовірні факти про наш національний одяг, але якщо діти не матимуть практичного застосування отриманої інформації, то є висока ймовірність, що велику частину почутого вони забудуть.

Вишиванка – важливий елемент нашої історії та культури / Фото 24 каналу

Отож, аби цього не сталося, варто дозволити дітям проявити своє бачення та фантазію. Для цього можна дати їм фрагмент орнаменту та попросити закінчити його, можливо навіть придумати кілька варіантів продовження.

Звісно, наступним кроком може бути створення власного орнаменту. Особливо цікаво дітям буде цим зайнятися після розповіді про особливості та значення кожної лінії.

Також можна поєднати це святкове завдання із регіоном, адже у кожного куточка України є свої особливості орнаменту. Відтак, можна попросити дітей створити орнамент, за яким можна буде впізнати їх малу батьківщину.