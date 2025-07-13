Чи залучатимуть ШІ до створення та перевірки завдань НМТ

В Українському центрі оцінювання якості освіти поки не використовують тестові завдання НМТ, які розробив ШІ. Однак його планують навчити перевіряти окремі відповіді у майбутньому.

Про це заявила директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко. Про це інформує 24 Канал з посиланням на НУШ.

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Чи перевірятиме ШІ завдання НМТ?

Вакуленко зауважила, що створення якісного тестового завдання – складний і дорогий процес. Дехто з авторів уже пробує використовувати ШІ. Зокрема, щоб дати йому завдання на виконання як учаснику. Але масово впроваджувати технологію поки не планують.

Зараз ми обережно оптимістичні. Ми потроху щось використовуємо, але для того, щоб на масовому оцінюванні його використовувати – точно рано,

– зазначила очільниця УЦОЯО.

І додала, що до теми укладання завдань треба ставитися відповідально. Зараз за розробку тестових завдань відповідальні конкретні автори, переваги або хиби яких може проаналізувати УЦОЯО.

Ми рахуємо статистику, скільки прийшло завдань, скільки не отримало позитивних рецензій, скільки пішли на апробацію і мають погану статистику. Ми розуміємо, як пише той чи той автор. Зі штучним інтелектом це буде складніше,

– розповіла Вакуленко.

Водночас в УЦОЯО розглядають можливість використання ШІ в майбутньому. До прикладу, як третього екзаменатора на тестах з відкритими відповідями.

Коли повернемося до більш класичного варіанту тестування, тобто до моделі з відкритими відповідями, можна буде, принаймні на рівні експерименту, зробити третім екзаменатором ШІ, щоб натренувати модель,

– уточнила вона.

Оцінки двох екзаменаторів визначатимуть успішність вступника і враховуватимуть як частину сумарного бала, а ШІ допоможе фахівцям оцінити, як суголосний він з людьми.