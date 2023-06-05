Перевірте свої знання: завдання та відповіді на тести НМТ-2022

5 червня стартувала основна сесія НМТ-2023, яка триватиме до 23 червня. Також від сьогодні до 12 червня триватиме додатковий період реєстрації на мультитест.

Що важливо, завдання на НМТ-2023 кожного дня і з кожного предмета будуть унікальними. Тож дізнатися правильні відповіді не вийде.

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Якими були завдання і відповіді на тести НМТ-2022

Все ж учасники цьогорічного НМТ можуть перевірити свої знання за допомогою тестів НМТ-2022. Та відразу звірити свої відповіді із правильними.

Так, завдання, які були у 2022 році на НМТ з блоку з української мови та правильні відповіді на них можна знайти за посиланням.

Завдання 2022 року з блоку з математики та правильні відповіді на них можна знайти тут.

А завдання з блоку з історії України та правильні відповіді на них можна знайти за цим посиланням.

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Тож учасникам НМТ-2023 не варто сподіватися на підказки – краще готуватися та перевіряти вивчений матеріал за допомогою тестів з минулого року.

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