Завідувач чи завідуючий: цю помилку можна побачити навіть на дверях кабінетів

Здавалося б, що може бути складного в назві посади? Проте саме зі словами "завідувач" і "завідуючий" виникає найбільше суперечок – котре з них правильне.

Про те котре слово відповідає сучасній українській нормі, розповідаємо з посиланням на пояснення філолога Василя Денисюка.

Як правильно – завідувач відділу чи завідувач відділом?

Здавалося б, що може бути складного в назві посади? Проте саме зі словами "завідувач" і "завідуючий" виникає найбільше суперечок. Одні вживають стару форму, інші – сучасну, а чимало людей ще й плутаються, який відмінок має стояти після цих слів. Пояснюємо все по черзі.

У сучасній українській літературній мові нормативною є форма "завідувач". Слово "завідуючий" – це активний дієприкметник, який успадкувався з попередньої мовної практики під впливом російської мови. Саме тому його ще можна зустріти в старих документах, статутах установ або на табличках, які не оновлювали роками.

Проте в сучасному офіційно-діловому мовленні та відповідно до рекомендацій мовознавців перевагу слід надавати слову "завідувач".

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Варто запам'ятати одне правило – вживання дієприкметників активного стану з -уч-, -юч- не рекомендовано нормами сучасної української мови. Тому у нас нема, "керуючий". "завідуючий" як посади, і так само про дії – граючий, співаючий, танцюючий, освіжаючий.

Однак із появою цього слова виникає інше запитання: як правильно – "завідувач відділом" чи "завідувач відділу"?

Помилка виникає через те, що люди орієнтуються на дієслово "завідувати". Воно справді вимагає орудного відмінка (ким? чим?): завідувати відділом, бібліотекою, лабораторією. Але іменник "завідувач" має іншу модель керування. Після нього вживається родовий відмінок (кого? чого?):

завідувач відділу,

завідувач бібліотеки,

завідувач лабораторії,

завідувач кафедри.

Як називати посаду українською: дивіться відео

Якщо ж уживається слово "завідуючий", то воно зберігає керування дієслова "завідувати", тому правильно було б "завідуючий відділом". Проте сучасна українська літературна норма рекомендує використовувати саме форму "завідувач" чи фемінізоване – "завідувачка", а отже – "завідувач відділу". Говоріть про свою посаду правильно!