НМТ-2024: з одного з предметів жоден учасник не набрав 200 балів

Понад 283 тисячі учасників цьогоріч взяли участь у національному мультитесті. Він відбувався як в Україні, так і за кордоном.

Мультитест передбачав перевірку знань з чотирьох предметів у межах двох сесій. Що цікаво, жоден з учасників тесту не зміг отримати максимальний бал (200) з географії.

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Жоден учасник не набрав 200 балів з географії на НМТ

Географія була другим за популярністю предметом за вибором вступника. На неї зареєструвалося близько 57 тисяч учасників.

Зауважимо, що з усіх учасників НМТ одну 200-бальну оцінку отримали 2999 вступників.

Дві максимальні оцінки – 353 учасники НМТ, три – 58.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy . Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Найвищі ж результати з усіх чотирьох предметів отримали цьогоріч 7 учасників.



Скільки учасників отримали максимальний бал НМТ-2024 / скриншот УЦОЯО

До слова, найбільше – 1513 – учасників НМТ у цьому році отримали на іспиті 200 балів з англійської мови.

А близько 14% учасників цьогорічного мультитесту не набрали прохідні бали з хоча б одного предмета.