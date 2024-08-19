Мультитест передбачав перевірку знань з чотирьох предметів у межах двох сесій. Що цікаво, жоден з учасників тесту не зміг отримати максимальний бал (200) з географії.
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Жоден учасник не набрав 200 балів з географії на НМТ
Географія була другим за популярністю предметом за вибором вступника. На неї зареєструвалося близько 57 тисяч учасників.
Зауважимо, що з усіх учасників НМТ одну 200-бальну оцінку отримали 2999 вступників.
Дві максимальні оцінки – 353 учасники НМТ, три – 58.
Найвищі ж результати з усіх чотирьох предметів отримали цьогоріч 7 учасників.
Скільки учасників отримали максимальний бал НМТ-2024 / скриншот УЦОЯО
До слова, найбільше – 1513 – учасників НМТ у цьому році отримали на іспиті 200 балів з англійської мови.
А близько 14% учасників цьогорічного мультитесту не набрали прохідні бали з хоча б одного предмета.