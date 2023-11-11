Восени діти не відпочивали: коли будуть зимові канікули у школах Мукачева

Не у всіх школах України у 2023 році були осінні канікули. Частина учнів відпочиватиме від навчання аж взимку.

При цьому зимові канікули в окремих регіонах нашої держави триватимуть місяць. Коли і скільки відпочиватимуть учні у Мукачеві, читайте далі.

Важливо Коли учні підуть на зимові канікули у навчальному році 2023 – 2024

Коли зимові канікули у школах Мукачева

Школярі у Мукачеві також не відпочивали восени від навчання. Осінні канікули у школах міста не передбачили, тож їх перенесли на зиму. Так, взимку діти не вчитимуться аж місяць.

Канікули для учнів заплановані на період з 23 грудня 2023 року по 21 січня 2024 року і триватимуть 30 календарних днів,

– повідомили у Мукачівській міськраді.

Зауважимо також, що 22 грудня завершується перший семестр у школах міста. Він розпочався 1 вересня.

Другий семестр для школярів Мукачева стартує 22 січня і триватиме до 31 травня 2024 року включно.

Коли зимові канікули у школах України 2023 – 2024

У межах цього навчального року школи можуть самостійно формувати графіки канікул.

Все ж є орієнтовні дати відпочинку школярів.

Зимові канікули відбудуться здебільшого у межах таких часових проміжків: 23 грудня 2023 року – 7 січня 2024 року та 30 грудня 2023 року – 14 січня 2024 року.

Школярі переважно відпочиватимуть два тижні.

Однак в окремих регіонах зимові канікули триватимуть місяць.