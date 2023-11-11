Восени діти не відпочивали: коли будуть зимові канікули у школах Мукачева
Джерело:Мукачівська міська рада
Не у всіх школах України у 2023 році були осінні канікули. Частина учнів відпочиватиме від навчання аж взимку.
При цьому зимові канікули в окремих регіонах нашої держави триватимуть місяць. Коли і скільки відпочиватимуть учні у Мукачеві, читайте далі.
Важливо Коли учні підуть на зимові канікули у навчальному році 2023 – 2024
Коли зимові канікули у школах Мукачева
Школярі у Мукачеві також не відпочивали восени від навчання. Осінні канікули у школах міста не передбачили, тож їх перенесли на зиму. Так, взимку діти не вчитимуться аж місяць.
Канікули для учнів заплановані на період з 23 грудня 2023 року по 21 січня 2024 року і триватимуть 30 календарних днів,
– повідомили у Мукачівській міськраді.
Зауважимо також, що 22 грудня завершується перший семестр у школах міста. Він розпочався 1 вересня.
Другий семестр для школярів Мукачева стартує 22 січня і триватиме до 31 травня 2024 року включно.Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3 місце серед шкіл Києва і 6 – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.
Коли зимові канікули у школах України 2023 – 2024
- У межах цього навчального року школи можуть самостійно формувати графіки канікул.
- Все ж є орієнтовні дати відпочинку школярів.
- Зимові канікули відбудуться здебільшого у межах таких часових проміжків: 23 грудня 2023 року – 7 січня 2024 року та 30 грудня 2023 року – 14 січня 2024 року.
- Школярі переважно відпочиватимуть два тижні.
- Однак в окремих регіонах зимові канікули триватимуть місяць.