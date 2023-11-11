Восени діти не відпочивали: коли будуть зимові канікули у школах Мукачева

11 листопада 2023, 13:50
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Джерело:

Мукачівська міська рада

Не у всіх школах України у 2023 році були осінні канікули. Частина учнів відпочиватиме від навчання аж взимку.

При цьому зимові канікули в окремих регіонах нашої держави триватимуть місяць. Коли і скільки відпочиватимуть учні у Мукачеві, читайте далі. 

Важливо Коли учні підуть на зимові канікули у навчальному році 2023 – 2024

Коли зимові канікули у школах Мукачева

Школярі у Мукачеві також не відпочивали восени від навчання. Осінні канікули у школах міста не передбачили, тож їх перенесли на зиму. Так, взимку діти не вчитимуться аж місяць. 

Канікули для учнів заплановані на період з 23 грудня 2023 року по 21 січня 2024 року і триватимуть 30 календарних днів,
– повідомили у Мукачівській міськраді.

Зауважимо також, що 22 грудня завершується перший семестр у школах міста. Він розпочався 1 вересня.

Другий семестр для школярів Мукачева стартує 22 січня і триватиме до 31 травня 2024 року включно. 

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Коли зимові канікули у школах України 2023 – 2024

  • У межах цього навчального року школи можуть самостійно формувати графіки канікул.
  • Все ж є орієнтовні дати відпочинку школярів.
  • Зимові канікули відбудуться здебільшого у межах таких часових проміжків: 23 грудня 2023 року – 7 січня 2024 року та 30 грудня 2023 року – 14 січня 2024 року.
  • Школярі переважно відпочиватимуть два тижні. 
  • Однак в окремих регіонах зимові канікули триватимуть місяць. 
Автор: Марія Волошин