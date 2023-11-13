При этом зимние каникулы в отдельных регионах нашего государства продлятся месяц. Когда и сколько будут отдыхать ученики в Мукачево, читайте дальше.
Важно Когда учащиеся пойдут на зимние каникулы в учебном году 2023 – 2024
Когда зимние каникулы в школах Мукачево
Школьники в Мукачево тоже не отдыхали осенью от учебы. Осенние каникулы в школах города не предусмотрели, поэтому их перенесли на зиму. Так, зимой дети не будут учиться месяц.
Каникулы для учащихся запланированы на период с 23 декабря 2023 по 21 января 2024 и продлятся 30 календарных дней,
– сообщили в Мукачевском горсовете.
Отметим, что 22 декабря завершается первый семестр в школах города. Он начался 1 сентября.
Второй семестр для школьников Мукачево стартует 22 января и продлится до 31 мая 2024 года включительно.
Когда зимние каникулы в школах Украины 2023 – 2024
- В этом учебном году школы могут самостоятельно формировать графики каникул.
- Все-таки есть ориентировочные даты отдыха школьников.
- Зимние каникулы состоятся преимущественно в пределах таких временных промежутков: 23 декабря 2023 – 7 января 2024 и 30 декабря 2023 – 14 января 2024.
- Школьники будут в основном отдыхать две недели.
- Однако в отдельных регионах зимние каникулы продлятся месяц.