Коли будуть зимові канікули у школах Львова

У Львові кожна школа може самостійно визначити тривалість зимових канікул у школах. Як і погодити дати зимового відпочинку учнів.

Про це повідомив очільник управління освіти Львівської міськради Андрій Закалюк. І уточнив, що в окремих школах канікули триватимуть 21 день.

Важливо Коли учні підуть на зимові канікули у навчальному році 2023 – 2024

Коли зимові канікули у школах Львова 2023 – 2024

Так, у більшості шкіл міста школярі підуть на зимовий відпочинок 25 грудня 2023 року. Відпочиватимуть учні до 14 січня 2024 року.

Зауважимо, що перелік шкіл та кількість днів зимових канікул досі формують.

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Закалюк зауважив: головне, аби школи відпрацювали 175 днів у навчальному році. Натомість дати відпочинку учнів вони можуть корегувати самостійно.

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Коли зимові канікули у школах України 2023 – 2024