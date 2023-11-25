Відпочиватимуть місяць: коли учні у Кропивницькому підуть на зимові канікули
25 листопада 2023, 20:13Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
У більшості шкіл Кропивницького зимові канікули стартують одночасно. Так, учні підуть відпочивати від навчання з 25 грудня.
Такий графік встановили у 33 з 38 шкіл міста. У п'яти навчальних закладів – інший графік канікул.
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Коли зимові канікули у школах Кропивницького
Так, у 33 школах зимові канікули триватимуть з 25 грудня по 22 січня, уточнив очільник пресслужби Кропивницької міськради Сергій Якунін.
Натомість учні Фортечної гімназії відпочиватимуть із 25 грудня по 9 січня.Ваша дитина отримала недостатній рівень знань у цьому році? Це легко виправити з “Оптіма”. Провідна дистанційна школа України пропонує унікальну благодійну програму для учнів 1 – 11 класів. Все, що потрібно – заповнити заявку та отримати безплатний доступ до освітніх матеріалів з 2 будь-яких предметів на 3 місяці. Подаруйте своїй дитині шанс здобути якісну освіту вже сьогодні!
В інших навчальних закладах запланували такі дати канікул:
- гімназія "Інтелект" – із 1 по 23 січня;
- "Класична гімназія" – із 29 грудня по 21 січня;
- гімназія "Сучасник" – із 29 грудня по 14 січня;
- ліцей "Науковий" – корпус на вулиці Шевченка, 1 із 23 грудня по 21 січня, корпус на вулиці Юрія Коваленка, 9а із 23 грудня по 14 січня.
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Коли зимові канікули у школах України 2023 – 2024
- У межах цього навчального року школи можуть самостійно складати графіки канікул.
- Все ж взимку діти відпочиватимуть здебільшого у межах двох часових проміжків.
- Зокрема, протягом 23 грудня 2023 року – 7 січня 2024 року та 30 грудня 2023 року – 14 січня 2024 року.
- В одних школах зимові канікули триватимуть два тижні, в інших – місяць.