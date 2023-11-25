Відпочиватимуть місяць: коли учні у Кропивницькому підуть на зимові канікули

25 листопада 2023, 20:13
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Джерело:

Суспільне

У більшості шкіл Кропивницького зимові канікули стартують одночасно. Так, учні підуть відпочивати від навчання з 25 грудня.

Такий графік встановили у 33 з 38 шкіл міста. У п'яти навчальних закладів – інший графік канікул.

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Коли зимові канікули у школах Кропивницького 

Так, у 33 школах зимові канікули триватимуть з 25 грудня по 22 січня, уточнив очільник пресслужби Кропивницької міськради Сергій Якунін.

Натомість учні Фортечної гімназії відпочиватимуть із 25 грудня по 9 січня.

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В інших навчальних закладах запланували такі дати канікул:

  • гімназія "Інтелект" – із 1 по 23 січня;
  • "Класична гімназія" – із 29 грудня по 21 січня;
  • гімназія "Сучасник" – із 29 грудня по 14 січня;
  • ліцей "Науковий" – корпус на вулиці Шевченка, 1 із 23 грудня по 21 січня, корпус на вулиці Юрія Коваленка, 9а із 23 грудня по 14 січня.

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Коли зимові канікули у школах України 2023 – 2024

  • У межах цього навчального року школи можуть самостійно складати графіки канікул. 
  • Все ж взимку діти відпочиватимуть здебільшого у межах двох часових проміжків.
  • Зокрема, протягом 23 грудня 2023 року – 7 січня 2024 року та 30 грудня 2023 року – 14 січня 2024 року.
  • В одних школах зимові канікули триватимуть два тижні, в інших – місяць. 
Автор: Марія Волошин