Зимовий відпочинок стартує у другій половині грудня. Коли будуть зимові канікули у школах Дніпра, читайте далі.
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Коли будуть зимові канікули у школах Дніпра
У Дніпровській міськраді раніше розповідали, що школярі підуть на зимовий відпочинок 23 грудня 2023 року. Відпочиватимуть від навчання до 7 січня 2024 року.
Зауважимо, що восени школярі у місті також ходили на канікули. Вони відпочивали упродовж 30 жовтня – 7 листопада 2023 року.
Весною у школах Дніпра теж будуть канікули. Триватимуть тиждень.
Все ж, як зауважили у Дніпровській міськраді, дати канікул можуть змінити, якщо цього вимагатиме безпекова чи енергетична ситуація.
Додамо також, що цей навчальний рік у школах Дніпра триватиме до 30 травня 2024 року.
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Коли будуть зимові канікули у школах України
- У більшості регіонів України будуть зимові канікули у школах.
- Навчальні заклади при цьому самі можуть складати графіки відпочинку учнів.
- Все ж цієї зими діти відпочиватимуть здебільшого протягом 23 грудня 2023 року – 7 січня 2024 року та 30 грудня 2023 року – 14 січня 2024 року.
- В окремих школах канікули можуть тривати навіть місяць.