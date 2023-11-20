Зимний отдых стартует во второй половине декабря. Когда будут зимние каникулы в школах Днепра, читайте дальше.
Смотрите также Когда будут зимние каникулы в школах Киева
Когда будут зимние каникулы в школах Днепра
В Днепровском горсовете ранее рассказывали, что школьники уйдут на зимний отдых 23 декабря 2023 года. Отдыхать будут от обучения до 7 января 2024 года.
Заметим, что осенью школьники в городе тоже ходили на каникулы. Они отдыхали в течении 30 октября – 7 ноября 2023 года.
Весной в школах Днепра тоже будут каникулы. Продлится неделю.
Тем не менее, как отметили в Днепровском горсовете, даты каникул могут изменить, если этого потребует ситуиция по безопасноти или энергетическая.
Добавим, что этот учебный год в школах Днепра продлится до 30 мая 2024 года.
Смотрите также Когда учащиеся в Харькове пойдут на зимние каникулы
Когда будут зимние каникулы в школах Украины
- В большинстве регионов Украины будут зимние каникулы в школах.
- Учебные заведения при этом сами могут составлять графики отдыха учащихся.
- Все же этой зимой дети будут отдыхать в основном в течение 23 декабря 2023 – 7 января 2024 года и 30 декабря 2023 – 14 января 2024 года.
- В отдельных школах каникулы могут занять даже месяц.