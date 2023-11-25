Такой график установили в 33 из 38 школ города. У пяти учебных заведений – другой график каникул.

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Когда зимние каникулы в школах Кропивницкого

Так, в 33 школах зимние каникулы продлятся с 25 декабря по 22 января, уточнил глава прессслужбы Кропивницкого горсовета Сергей Якунин.

Ученики Крепостной гимназии будут отдыхать с 25 декабря по 9 января.

В других учебных заведениях запланировали следующие даты каникул:

  • гимназия "Интеллект" – с 1 по 23 января;
  • "Классическая гимназия" – с 29 декабря по 21 января;
  • гимназия "Современник" – с 29 декабря по 14 января;
  • лицей "Научный" – корпус по улице Шевченко, 1 с 23 декабря по 21 января, корпус по улице Юрия Коваленко, 9а с 23 декабря по 14 января.

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Когда зимние каникулы в школах Украины 2023 – 2024

  • В рамках этого учебного года школы могут самостоятельно составлять графики каникул.
  • Все же зимой дети будут отдыхать в основном в пределах двух временных промежутков.
  • В частности, в течение 23 декабря 2023 – 7 января 2024 года и 30 декабря 2023 – 14 января 2024 года.
  • В одних школах зимние каникулы будут длиться две недели, в других – месяц.