Такой график установили в 33 из 38 школ города. У пяти учебных заведений – другой график каникул.
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Когда зимние каникулы в школах Кропивницкого
Так, в 33 школах зимние каникулы продлятся с 25 декабря по 22 января, уточнил глава прессслужбы Кропивницкого горсовета Сергей Якунин.
Ученики Крепостной гимназии будут отдыхать с 25 декабря по 9 января.
В других учебных заведениях запланировали следующие даты каникул:
- гимназия "Интеллект" – с 1 по 23 января;
- "Классическая гимназия" – с 29 декабря по 21 января;
- гимназия "Современник" – с 29 декабря по 14 января;
- лицей "Научный" – корпус по улице Шевченко, 1 с 23 декабря по 21 января, корпус по улице Юрия Коваленко, 9а с 23 декабря по 14 января.
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Когда зимние каникулы в школах Украины 2023 – 2024
- В рамках этого учебного года школы могут самостоятельно составлять графики каникул.
- Все же зимой дети будут отдыхать в основном в пределах двух временных промежутков.
- В частности, в течение 23 декабря 2023 – 7 января 2024 года и 30 декабря 2023 – 14 января 2024 года.
- В одних школах зимние каникулы будут длиться две недели, в других – месяц.