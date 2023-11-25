Такой график установили в 33 из 38 школ города. У пяти учебных заведений – другой график каникул.

Смотрите также Когда учащиеся пойдут на зимние каникулы в учебном году 2023 – 2024

Когда зимние каникулы в школах Кропивницкого

Так, в 33 школах зимние каникулы продлятся с 25 декабря по 22 января, уточнил глава прессслужбы Кропивницкого горсовета Сергей Якунин.

Ученики Крепостной гимназии будут отдыхать с 25 декабря по 9 января.

Ваша дитина отримала недостатній рівень знань у цьому році? Це легко виправити з “Оптіма”. Провідна дистанційна школа України пропонує унікальну благодійну програму для учнів 1 – 11 класів. Все, що потрібно – заповнити заявку та отримати безплатний доступ до освітніх матеріалів з 2 будь-яких предметів на 3 місяці. Подаруйте своїй дитині шанс здобути якісну освіту вже сьогодні!

В других учебных заведениях запланировали следующие даты каникул:

гимназия "Интеллект" – с 1 по 23 января;

"Классическая гимназия" – с 29 декабря по 21 января;

гимназия "Современник" – с 29 декабря по 14 января;

лицей "Научный" – корпус по улице Шевченко, 1 с 23 декабря по 21 января, корпус по улице Юрия Коваленко, 9а с 23 декабря по 14 января.

Смотрите также Когда учащиеся в Днепре пойдут на зимние каникулы

Когда зимние каникулы в школах Украины 2023 – 2024