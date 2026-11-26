Через складну ситуацію з енергетикою університети в Україні можуть раніше відпускати студентів на зимові канікули. Рішення заклади вищої освіти можуть ухвалювати самостійно.

При цьому варто зважати на можливість гарантувати безпечні умови для навчання. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко.

Що відомо про початок зимових канікул у вишах?

Посадовець каже: якщо університет не може підтримувати безпечні умови навчання, то перенесення канікул може стати одним із рішень. При цьому варто скоригувати навчальний графік так, щоб студенти встигли опанувати освітню програму.

До прикладу, за словами Трофименка, практичні заняття, для яких потрібне спеціальне обладнання, можна перенести на період, коли воно знову буде доступним. Теоретичні матеріали натомість можуть підготувати для самостійного опрацювання.

Заступник очільника МОН також наголосив, що ЗВО повинні завчасно повідомляти студентів про дати сесії та строки виконання завдань.

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Що буде зі студентами в гуртожитках?

Окремо Трофименко звернув увагу на ситуацію зі студентами, які живуть у гуртожитках.

Він каже, що початок канікул не означає, що такі студенти автоматично матимуть інше місце для проживання. Тому у разі зміни навчального графіка виші мають також подбати про безпечні умови для тих, кому нікуди виїхати на час канікул.