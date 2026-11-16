Коли будуть зимові канікули у школах України у цьому навчальному році

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У його межах передбачили осінні, зимові та весняні канікули для учнів. Коли школярі відпочиватимуть взимку, розповідає 24 Канал.

Хто визначає дати канікул у школах України?

Перший семестр розпочався 1 вересня 2026 року і триватиме до 23 грудня. Після зимових канікул навчання має відновитися 11 січня.

Другий семестр завершиться 28 травня 2027 року. Саме цього дня пролунає “останній дзвоник”, уточнює НУШ.

У червні школярі матимуть можливість відвідувати компенсаційні заняття та консультації, брати участь у проєктній діяльності, навчальних екскурсіях та гуртках.

Що важливо, дати завершення навчальних занять, проведення свята останнього дзвоника та тривалість літніх канікул не будуть єдиними для всіх шкіл. Кожна школа може самостійно коригувати терміни навчання та канікул, зважаючи на безпекову ситуацію та погодні умови.

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Коли будуть зимові канікули у школах України?

Цьогоріч дати зимових канікул можуть відрізнятися у межах різних областей та міст.

Орієнтовно зимові канікули у 2026/2027 навчальному році мають відбуватися протягом 24 грудня 2026 – 10 січня 2027 року.

Можуть також організувати додаткові канікули для першокласників упродовж 15 – 21 лютого 2027 року.

Також тривалість зимових канікул у різних регіонах може бути різною. Це залежить від того, чи ходили учні на осінні канікули.

В окремих областях діти не відпочивали восени, тому матимуть довші зимові канікули.