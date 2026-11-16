Когда будут зимние каникулы в школах Украины в этом учебном году

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В рамках этого плана предусмотрены осенние, зимние и весенние каникулы для учащихся. Когда школьники будут отдыхать зимой, рассказывает 24 Канал.

Кто определяет даты каникул в школах Украины?

Первый семестр начался 1 сентября 2026 года и продлится до 23 декабря. После зимних каникул обучение должно возобновиться 11 января.

Второй семестр завершится 28 мая 2027 года. Именно в этот день прозвучит "последний звонок", уточняет НУШ.

В июне школьники смогут посещать компенсационные занятия и консультации, участвовать в проектной деятельности, учебных экскурсиях и кружках.

Что важно отметить, что даты завершения учебных занятий, проведения праздника "последнего звонка" и продолжительность летних каникул не будут одинаковыми для всех школ. Каждая школа может самостоятельно корректировать сроки обучения и каникул с учетом ситуации с безопасностью и погодных условий.

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Когда будут зимние каникулы в школах Украины?

В этом году даты зимних каникул могут различаться в разных областях и городах.

Ориентировочно зимние каникулы в 2026/2027 учебном году должны проходить с 24 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.

Также могут быть организованы дополнительные каникулы для первоклассников с 15 по 21 февраля 2027 года.

Кроме того, продолжительность зимних каникул в разных регионах может варьироваться. Это зависит от того, были ли у учеников осенние каникулы.

В отдельных областях дети не отдыхали осенью, поэтому у них будут более длительные зимние каникулы.