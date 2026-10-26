Не все отдыхают: в школах Украины начались осенние каникулы

Даты осенних каникул у школьников могут различаться в разных городах. Об этом сообщает 24 Канал.

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Кто определяет даты каникул в школах

Новый учебный год в школах Украины начался 1 сентября. Учебный год продлится до 30 июня 2027 года. Однако даты окончания занятий, проведения праздника "последнего звонка" и продолжительность летних каникул не будут одинаковыми для всех школ.

Осенние каникулы обычно проходят во второй половине октября.

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В этом году даты осенних каникул различаются не только в разных городах, но и могут отличаться в пределах одного населенного пункта.

Большинство учеников будут отдыхать с 26 октября по 1 ноября. Есть ученики, которые не будут учиться в ноябре.

В МОН Украины при этом отмечали, что сроки обучения и каникул каждая школа может корректировать в течение года с учетом ситуации с безопасностью и погодных условий.

Интересно Когда осенние каникулы в школах разных городов нашей страны в 2026 году.

Где не будет осенних каникул

Есть города и общины, в которых в этом году осенних каникул в школах не будет. Зато ученики будут дольше отдыхать зимой.

Одесская область

Часть школьников Одесской области останется без осенних каникул, ведь 270 школ в 50 общинах перенесли их на конец декабря. Это произошло по рекомендации департамента образования ОГА.

Каменец-Подольский

Осенние каникулы в школах Каменец-Подольского перенесли. Ученики будут дольше отдыхать в декабре.

Кропивницкий и Кировоградская область

По сообщению горсовета, в некоторых школах Кропивницкого осенних каникул не будет. В целом в 2026–2027 учебном году осенних каникул не будет в 44 из 388 государственных школ Кировоградской области.