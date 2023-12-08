Стартують у грудні або у січні: коли будуть зимові канікули у школах Київщини

Зимові канікули у школах Київської області стартують у різні дати. Учні при цьому відпочиватимуть від 2 до 3 тижнів.

Тривалість відпочинку дітей залежать від структури навчального року у школі, заявила заступниця голови Київської ОДА Жанна Осипенко. Також назвала точні загальні дати канікул.

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Коли зимові канікули у школах Київщини 2023 – 2024

Структуру і тривалість навчального року визначає кожна школа окремо. Відповідно – визначає дати і тривалість канікул для учнів.

Так, за словами чиновниці, 45 громад Київщини оголосили про старт зимових канікул у школах з 25 грудня. Ще у 24 громадах діти вчитимуться до 29 грудня, тож на канікули підуть з 1 січня 2024 року.

Крім того, у 341 школі області канікули триватимуть 2 тижні, а учні 286 закладів освіти відпочиватимуть протягом 3 тижнів,

– повідомила Осипенко.

І уточнила, що частина дітей на Київщині відпочиватиме від навчання взимку довше, адже вони не ходили на осінні канікули.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма" , яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Все ж, попри канікули, школи Київщини працюватимуть: тривають предметні олімпіади та конкурси Малої академії наук України. Продовжать роботу гуртки, спортивні секції, клуби за інтересами та інші творчі об'єднання.

Також чиновниця додала, що чимало навчальних закладів області діють як Пункти незламності.