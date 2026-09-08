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Освіта Освіта в Україні В Україні обговорюють дводенний формат проведення НМТ-2027: які ризики
8 вересня, 17:30
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В Україні обговорюють дводенний формат проведення НМТ-2027: які ризики

Марія Волошин

В Україні обговорюють дводенну модель проведення національного мультитесту у 2027 році. Технологічно і процесуально Український центр оцінювання якості освіти здатний це забезпечити.

Про це повідомила директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко під час спілкування з журналістами, пише Osvita.ua.

Чи відбуватиметься НМТ-2027 у межах двох днів 

Водночас Вакуленко розповіла про можливі ризики такого формату тестування. 

Директорка УЦОЯО зауважила, що це, зокрема, питання доїзду до екзаменаційних центрів вступників з тимчасово окупованих територій, територій активних бойових дій. Також згадала про учасників НМТ, які перебувають за кордоном, для яких дводенний формат буде важким і організаційно, і фінансово.

Якщо буде інше державницьке рішення, ми готові його виконати, 
– акцентувала Вакуленко.

Водночас вона переконана, що і кількість предметів, і зміст оцінювання відповідає потребам України і має залишатись незмінним.

При цьому предмети, які наразі є обовʼязковими, за її словами, і надалі мають лишатися такими, адже українська мова та математика перевіряють здатність людини навчатися взагалі, а історія України формує світоглядні позиції дитини.

Цікаво Раніше 24 Канал поспілкувався з очільницею Українського центру оцінювання якості освіти Тетяною Вакуленко про важливі аспекти та проблеми цьогорічного мультитесту.

Що пропонували раніше 

  • Раніше нардепи запропонували змінити формулу НМТ вже наступного року. Зокрема, зменшити кількість предметів до трьох.
  • Українці влаштували дискусію щодо того, чи треба забирати математику зі списку обов'язкових предметів.
  • Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко заявляла, що математика має залишатися серед обов'язкових предметів НМТ, оскільки саме результати цього іспиту, поряд з результатами з української мови, є найкращими предикторами успішності майбутніх студентів.

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