В Україні обговорюють дводенний формат проведення НМТ-2027: які ризики

В Україні обговорюють дводенну модель проведення національного мультитесту у 2027 році. Технологічно і процесуально Український центр оцінювання якості освіти здатний це забезпечити.

Про це повідомила директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко під час спілкування з журналістами, пише Osvita.ua.

Чи відбуватиметься НМТ-2027 у межах двох днів

Водночас Вакуленко розповіла про можливі ризики такого формату тестування.

Директорка УЦОЯО зауважила, що це, зокрема, питання доїзду до екзаменаційних центрів вступників з тимчасово окупованих територій, територій активних бойових дій. Також згадала про учасників НМТ, які перебувають за кордоном, для яких дводенний формат буде важким і організаційно, і фінансово.

Якщо буде інше державницьке рішення, ми готові його виконати,

– акцентувала Вакуленко.

Водночас вона переконана, що і кількість предметів, і зміст оцінювання відповідає потребам України і має залишатись незмінним.

При цьому предмети, які наразі є обовʼязковими, за її словами, і надалі мають лишатися такими, адже українська мова та математика перевіряють здатність людини навчатися взагалі, а історія України формує світоглядні позиції дитини.

Цікаво Раніше 24 Канал поспілкувався з очільницею Українського центру оцінювання якості освіти Тетяною Вакуленко про важливі аспекти та проблеми цьогорічного мультитесту.

Що пропонували раніше