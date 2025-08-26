Міністерство освіти і науки України розробило та погодило концепції освітніх галузей у межах політики "Освіта для життя". У відомстві переконані, що у школі діти повинні не лише здобувати знання, й учитися критично мислити, співпрацювати та знаходити своє місце в суспільстві.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Концепції систематизують інформацію про кожну галузь, пояснюють її мету, структуру і зв'язки з іншими галузями, описують актуальні виклики і пропонують рішення тощо.

Дивіться також Кошти повернуться державі: який термін дії мають гроші з "Пакунку школяра"

Що передбачають нові концепції?

Концепції освітніх галузей доповнюють і пояснюють державні стандарти загальної середньої освіти, а також показують, як має вибудовуватися навчання з 1 до 12 класу – послідовно, логічно та з урахуванням міжпредметних зв'язків.

На основі концепцій МОН планує до 2030 року:

оновити модельні навчальні програми для всіх освітніх циклів;

змінити підходи до створення, апробації та експертизи підручників і навчально-методичних матеріалів;

розробити нові програми професійного розвитку для вчителів і освітніх управлінців;

оновити освітні простори і їхнє оснащення відповідно до спеціально розроблених гайдбуків.

Наступний крок – створення цифрової платформи для освітян, на якій будуть доступні:

галузеві путівники, створені на основі концептуальних засад;

інтерактивний освітній поступ учнівства з 1 до 12 класу;

приклади реалізації наскрізних умінь і ключових компетентностей;

інструменти для оцінювання навчальних результатів учнівства.

Платформа дасть змогу вчителям вибудовувати навчання як послідовний процес.

64 школи пілотуватимуть оновлення змісту для 5 класів у мистецькій, технологічній і природничій галузях. Учителі вже проходять навчання.

Що таке "Освіта для життя" Це комплексна політика МОН, спрямована на системне оновлення змісту шкільної освіти, продовження та посилення реформи НУШ. Її мета – забезпечити цілісний освітній досвід, у якому зміст освіти, підходи до викладання та шкільний простір доповнюють одне одного й допомагають учням і ученицям краще розуміти світ і себе в ньому.