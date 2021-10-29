Ефективне очищення викидів: ММК імені Ілліча модернізував обладнання ще на 175 мільйонів гривень

Завершився проєкт з модернізації агломашини №2 на Маріупольському металургійному комбінаті ім. Ілліча Групи "Метінвест". Саме завдяки йому вдасться досягти більш ефективного очищення технологічних газів і знизити витрату природного газу.

Пресслужба компанії повідомила, що ремонт споруди тривав 25 діб. Під час оновлення та ремонту обладнання на агломашині №2 було зроблено:

повністю замінили спікальні візки;

збільшили на 70 мм максимальну висоту спікального шару – тепер вона становить 420 мм;

встановили новий корпус ексгаустера для забезпечення ефективного очищення технологічних газів, що утворюються при спікання шихти.

Для захисту від абразивного зношення металоконструкцій газопилового колектора замінили його футеровку. Для цього використовували сучасну торкрет-масу, яка раніше ефективно зарекомендувала себе при футеруванні газоходів газовідвідного тракту агломашини,

– зазначив начальник агломераційного відділення аглофабрики меткомбінату імені Ілліча Олександр Ананьєв.

Спільними зусилями "Метінвеста" разом з енергосервісною компанією YASNO Efficiency було модернізовано конструкцію запального горна агломашини №2 – замість чотирьох газових пальників встановили десять. Зокрема, було скорочено і відстань від місця розташування пальників до спікального шару шихти, що дозволило знизити витрату природного газу на 26%.

За словами Ананьєва, такого оновлення обладнання другій агломашині вистачить до наступного капітального ремонту, а це – чотири роки надійної та безперебійної роботи.

Саме 175,6 млн грн склала загальна сума інвестицій, спрямована на реконструкцію агломашини №2. З них 160 млн грн вклали в капітальний ремонт агрегату та 15,6 млн грн – інвестиції в реалізацію енергосервісного проєкту компанією YASNO Efficiency.

Зауважимо, що торік на ММК імені Ілліча був завершений найбільший екологічний проєкт не тільки в історії меткомбінату й групи "Метінвест", а й в історії України – реконструкція аспіраційних систем агломераційної фабрики підприємства.

Крім того, була впроваджена двоступенева система очищення на аглофабриці, яка складається з групових циклонів, що забезпечують уловлювання великих частинок пилу і рукавних фільтрів, де відбувається тонкіше доочищення. Така система також дозволяє очищати відходять агломераційні гази й від сполук сірки. Втілення даного проєкту дозволяє досягати концентрацій пилу в очищених аглогазах значно нижче від нормативів, що діють на території України.