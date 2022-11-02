Іран може напасти на Саудівську Аравію та Ірак: чи зміниться військова підтримка США Україні

Розвідка Саудівської Аравії надала США інформація, що "найближчим часом" Іран збирається напасти на них та на Ірак, щоб відвернути увагу населення від протестів. Сполучені Штати будуть змушені на це реагувати.

Про це 24 каналу розповів проректор УКУ та політолог Дмитро Шеренговський. За його словами, у Стратегії національної безпеки США чітко прописано намір протидіяти авторитарним режимам. Там згадується, що однією з проблемних точок є Іран.

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Є питання щодо того, як це сприйматимуть виборці

Як наголошує Шеренговський, вихід американських військ з Афганістану сприяв тому, що виборці досить скептично налаштовані щодо втручання США в конфлікти у всьому світі. Це може вплинути на виборчу кампанію та дії політиків.

На щастя, Україну поки не зачіпає тренд американців до ізоляціонізму. Там близько 60 – 70% виборців переконані, що потрібно й надалі продовжувати допомагати Києву боротися проти Росії.

8 листопада у Сполучених Штатах відбудуться проміжні вибори, де переобиратимуть Палату представників та третину Сенату. За прогнозами соціологічних агенцій, республіканці зможуть взяти абсолютну більшість на виборах 35 членів до Сенату і, ймовірно, перевага у них буде й у виборах до Палати представників.

Серед республіканців є певні групи, які асоціюються з Дональдом Трампом. З цього не варто робити катастрофу, однак вони часто бувають досить непрогнозовані.

Якщо підсумувати, вибори до різких змін у підтримці України не призведуть. Тим паче Байден, підписуючи ленд-ліз, вже передбачив можливість собі без погодження з Конгресом виділяти будь-які суми, техніку на допомогу,

– наголошує Шеренговський.

Крім того, є інформація, що США збираються закласти підтримку для України на наступний рік, щоб не вигадувати додаткових механізмів. Тому наразі немає про що переживати.

Шеренговський пояснив, чи зменшить США підтримку України після виборів

Нагадаємо, нещодавно у священному для іранців місті Кум підняли червоний прапор помсти над мечеттю Джамкаран. Такий самий стяг вивісили над мечеттю в місті Шираз, що на півдні Ірану. Це може свідчити, що місцевий режим може завдати військові удари.

Востаннє аналогічний прапор вивішували в Ірані за кілька днів перед тим, як вони завдали ракетного удару по авіабазі США Айн-аль-Асад в Іраку. Також були прильоти по нафтопереробних заводах в Саудівській Аравії.