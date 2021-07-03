Живуть від виборів до виборів, – експерти про плітки щодо позачергових виборів президента

Українці жартують, що вибори в 1994 році як почались, так і не закінчуються. У цьому сенсі за 30 років – нічого не змінилось. Спочатку чекали дострокових парламентських, адже президенту Володимиру Зеленському було не страшно розпускати Раду.

Аж раптом український інформаційний простір сполохала інша версія ймовірних виборів – дострокові президентські. Мовляв, зараз для глави держави найкращий час, щоби переобратися – і розтягнути президентство на 1,5 терміни, замість одного. Поки скандали й критика не з'їли рейтинги.

Увага У Банкової збільшується кількість функцій: чи потрібен закон про Офіс Президента

Утім, фахівці логіки в такій "багатоходівці" не бачать. Кажуть, що українське суспільство дуже чутливе до соціології, як і політикум – щойно просідають рейтинги, політика починають атакувати.

"Навіть якщо він зараз виграє ще 5 років і буде думати, що досить і їх – це неправда, якщо не буде легітимності в суспільстві, якщо соціологія буде не на його користь",

– вважає політолог Микола Давидюк.

Приклад Грузії

Втім, немає нічого нового. Стратегію – півтора терміна замість одного – уже використовували. Наприклад, у 2008 році в Грузії Міхеїл Саакашвілі переобрався з великим відривом від своїх опонентів уже в першому турі.

На тлі кризи, до якої призвели протести опозиції, тоді на центральній вулиці Тбілісі мітингували до 90 тисяч людей. І вимога з дострокових парламентських виборів змінилась жагою відставки вже самого президента.

Цікаво У мене немає жодного конкурента, – Зеленський про Кличка

"Саакашвілі на той момент виграв, а потім програв на парламентських виборах. Свого часу Леонід Кравчук теж пішов на дострокові президентські вибори в 1994 році й теж думав, що він їх виграє легко, але програв", – пояснив політолог Володимир Фесенко.

Україна – це не Росія і, слава богу, не Білорусь, але й не Грузія – у нас процес розвивається інакше,

– додав він

І тому, кажуть, що такі наративи поширюють і нав'язують нині Банковій тільки опоненти. Адже найперше, за таким сценарієм, сам електорат вирішить, що Володимир Зеленський здався і став слабким. Що неодмінно позначиться на рейтингах.

Законодавчі проблеми

Друга ж проблема – законодавча. За виборчим законодавством є лише 4 умови оголосити позачергові президентські перегони:

хвороба, несумісна з посадою; смерть гаранта; завершена процедура імпічменту; добровільна відставка.

Про це згадав днями й голова Верховної Ради – імпічментом поки не пахне, адже для цього потрібна конституційна більшість у 300 голосів, а інший прийнятний варіант – відставка – означає закрити собі можливість іти далі на позачергові вибори президента.

Якщо президент достроково припинив свої повноваження, він не може висуватися на наступні президентські вибори,

– наголосив Дмитро Разумков.



Дмитро Разумков / Фото Getty Images

Така обмежувальна норма у виборчому законодавстві дійсно є, але в наших реаліях, за бажання, вона не буде беззаперечною правовою перепоною – 226 голосів у монобільшості можна знайти під реалізацію будь-якого бажання.

"Якщо таке рішення буде прийняте, зрештою, можна змінити виборчий кодекс. Якщо говорити відверто. Але я не бачу можливості зараз для таких кроків президента", – зазначив аналітик Олександр Клюжев.

Адже рейтинги тримаються на рівні – Володимир Зеленський у першому турі на перегонах 2019 року мав 30% підтримки, нині ж, згідно з соцопитуванням – 31%. Ще плюс 40% у другому турі, як відомо, Зеленський здобув коштом антирейтингу опонента, взявши в підсумку ті самі 73%.



Володимир Зеленський / Фото Getty Images

Тобто, рейтинг Зеленського, щонайменше, лишається сталим третій рік поспіль каденції – що є феноменальним явищем для України.

До теми Зеленський очолює президентський рейтинг у червні, за ним – Порошенко й Бойко

Попри поки обережні відповіді Зеленського на питання щодо висування своєї кандидатури знову, гарант уже оцінює власні шанси на перемогу в президентських перегонах – кажуть експерти. А стратегія "півтора строку замість одного" однозначно перекреслила б можливість повноцінного другого.