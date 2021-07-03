Живут от выборов до выборов, – эксперты о сплетнях о внеочередных выборах президента

Украинцы шутят, что выборы в 1994 году как начались, так и не заканчиваются. В этом смысле за 30 лет – ничего не изменилось. Сначала ждали досрочных парламентских, ведь президенту Владимиру Зеленскому было не страшно распускать Раду.

Вдруг украинское информационное пространство спугнула другая версия возможных выборов – досрочные президентские. Мол, сейчас для главы государства лучшее время, чтобы переизбраться – и растянуть президентство на 1,5 срока, вместо одного. Пока скандалы и критика не съели рейтинги.

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Впрочем, специалисты логики в такой "многоходовке" не видят. Говорят, что украинское общество очень чувствительно к социологии, как и политикум – только проседают рейтинги, политика начинают атаковать.

"Даже если он сейчас выиграет еще 5 лет и будет думать, что достаточно и их – это неправда, если не будет легитимности в обществе, если социология будет не в его пользу",

– считает политолог Николай Давидюк.

Пример Грузии

Впрочем, нет ничего нового. Стратегию – полтора термина вместо одного – уже использовали. Например, в 2008 году в Грузии Михаил Саакашвили переизбрался с большим отрывом от своих оппонентов уже в первом туре.

На фоне кризиса, к которому привели протесты оппозиции, тогда на центральной улице Тбилиси митинговали до 90 тысяч человек. И требование досрочных парламентских выборов сменилось жаждой отставки уже самого президента.

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"Саакашвили на тот момент выиграл, а потом проиграл на парламентских выборах. В свое время Леонид Кравчук тоже пошел на досрочные президентские выборы в 1994 году и тоже думал, что он их выиграет легко, но проиграл", – пояснил политолог Владимир Фесенко.

Украина – это не Россия и, слава богу, не Беларусь, но и не Грузия – у нас процесс развивается иначе,

– добавил он

И поэтому говорят, что такие нарративы распространяют и навязывают сейчас Банковой только оппоненты. Ведь прежде всего по такому сценарию сам электорат решит, что Владимир Зеленский сдался и стал слабым. Что непременно скажется на рейтингах.

Законодательные проблемы

Вторая проблема – законодательная. Согласно избирательному законодательству есть лишь 4 условия объявить внеочередные президентские гонки:

болезнь, несовместимая с должностью; смерть гаранта; завершенная процедура импичмента; добровольная отставка.

Об этом вспомнил на днях и председатель Верховной Рады – импичментом пока не пахнет, ведь для этого нужно конституционное большинство в 300 голосов, а другой приемлемый вариант – отставка – значит закрыть себе возможность идти дальше на внеочередные выборы президента.

Если президент досрочно прекратил свои полномочия, он не может выдвигаться на следующих президентских выборах,

– отметил Дмитрий Разумков.



Дмитрий Разумков / Фото Getty Images

Такая ограничительная норма в избирательном законодательстве действительно есть, но в наших реалиях, при желании, она не будет бесспорной правовой преградой – 226 голосов в монобольшинстве можно найти под реализацию любого желания.

"Если такое решение будет принято, в конце концов, можно изменить избирательный кодекс. Если говорить откровенно. Но я не вижу возможности сейчас для таких шагов президента", – отметил аналитик Александр Клюжев.

Ведь рейтинги держатся на уровне – Владимир Зеленский в первом туре на гонках 2019 года имел 30% поддержки, сейчас же, согласно соцопросам – 31%. Еще плюс 40% во втором туре, как известно, Зеленский получил за счет антирейтинга оппонента, взяв в итоге те же 73%.



Владимир Зеленский / Фото Getty Images

То есть, рейтинг Зеленского, по меньшей мере, остается постоянным уже третий подряд год каденции – что является феноменальным явлением для Украины.

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Несмотря на пока осторожнные ответы Зеленского на вопрос о выдвижении своей кандидатуры снова, гарант уже оценивает собственные шансы на победу в президентской гонке – говорят эксперты. А стратегия "полтора срока вместо одного" однозначно перечеркнула бы возможность полноценного второго.