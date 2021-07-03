Если его роль является исключительно организационной и его функции должны способствовать текущей деятельности президента, то отдельного закона об ОП не должно быть. Так считает аналитик Гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев.

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Потому что прописывание закона – это легализация нового самостоятельного игрока, которого, по Конституции, не должно было бы быть. Впрочем, в реалиях Офис Президента давно уже отошел от традиционной роли.

ОП иногда совершенно неестественные функции может выполнять. На самом деле ОП у нас всегда был офисом принятия основных решений. Люди, которые занимают там должности руководителей или их заместителей, играли в стране одну из ключевых ролей,

– отметил политтехнолог Борис Тизенгаузен.

Приказы и "темники" с Банковой спускали вниз еще во времена Леонида Кучмы, открыто руководили оттуда при Викторе Януковиче, раздутым аппарат президента остался и при Петре Порошенко. Во время каденции Владимира Зеленского роль офиса даже выросла, по словам экспертов.

"ОП очень "раздут" в сфере ответственности –это правда. Это наследство от предшественников в определенной степени. В Офисе Президента есть департаменты, которые отвечают за политики, которые якобы не касаются полномочий президента", – отметила экспертка Центра политико-правовых реформ Юлия Кириченко.

Создание закона об ОП

Есть директорат по вопросам экономической политики, по вопросам внутренней и гуманитарной политики и даже главное управление по вопросам государственного строительства Директората по вопросам правовой политики. Последнее, вероятно, для программы "Большая стройка", несмотря на то, что инфраструктурой должно заниматься профильное министерство, которое тоже существует.

А еще, при Зеленском руководителей вспомогательного президенту института – и бывшего, и нынешнего, – даже знают в лицо. Андрей Ермак имеет собственное влияние на политическую ситуацию. Его даже в шутку называют "вице-президентом". Собственно из-за таких реалий заговорили о создании закона об Офисе Президента – оговорился глава Верховной Рады. Раньше об этом даже не вспоминали.

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"Президентам, возможно, это было невыгодно. Я думаю, скорее, даже руководителям администраций президента. Они не были заинтересованы в появлении такого закона, потому что тогда действительно была бы фиксация полномочий администрации президента", – считает политолог Владимир Фесенко.

Что считают специалисты

Закон, прежде всего, ограничивает и конкретизирует то, что "широкими мазками" прописали в Конституции. Впрочем, специалисты больше указывают на необходимость не в отдельном законе о Банковой, а о посвященной ОП части в другом законе.

На самом деле целесообразным является закон О Президенте Украины,

– подчеркнул Фесенко.

Ведь есть законы О Регламенте Верховной Рады, О Кабинете министров и даже О Конституционном суде, которые детализируют их функционал и сферы влияния, определенные в Конституции. В то же время правильным является и то, что среди большинства стран президенты руководствуются только основным законом и не нуждаются в уточнениях.

"У нас тоже могло бы быть достаточно регулирования на уровне Конституции, если бы власть искренне считала это святыней и выполняла бы свое, не выходила за пределы полномочий, "не искажала" определенные конституционные положения, исходя из политической ситуации", – сказала Кириченко.

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А последнее у нас любят делать уже на протяжении 30 лет. Более того, расширить власть президента или его Офиса таким законом не удастся, только конкретизировать – отметили специалисты. Если, конечно, не перепишут Конституцию. Правда, пока о такой инициативе речь не идет.