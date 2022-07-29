Скільки грошей Україна може отримати від експорту агропродукції: назвали суму

Від українського зерна у світі залежить велика кількість людей. До початку повномасштабного вторгнення росії в Україну нам вдалося експортувати приблизно 40 мільйонів тонн зернових.

Однак безпечний вивіз зерна може не лише допомогти людям, але й принести гроші нашій економіці. Про це 24 каналу сказав Микола Горбачьов – президент Української зернової асоціації.

Увага Україна готується до запуску експорту зерна, попри російську атаку по порту Одеси

За його словами, до великої війни понад 50% усіх валютних надходжень до держави йшло завдяки агропродукції.

Станом на сьогодні, якщо пшениця коштує 350 доларів, то сто тисяч тонн – це 350 мільйонів доларів,

– сказав Горбачьов.

І додав, якщо ми експортуватимемо залишки, які є ще з минулого року (а це 16 мільйонів тонн), а цьогоріч ми очікуємо приблизно 70 мільйонів врожаю (40 з яких ми можемо віддати на експорт), то Україна може отримати приблизно 10 мільярдів доларів лише від експорту аграрної продукції.

Україна готується до запуску експорту зерна

росія 23 липня завдала цинічних ракетних ударів по порту Одеси. Попри це, Україна все одно готується до запуску експорту зерна за угодою, підписаною днем раніше у Стамбулі. Про це заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

До речі – що лавров шукає в Африці і до чого тут зерно: дивіться відео