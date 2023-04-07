Україна після піврічної перерви відновлює експорт електроенергії в країни ЄС
Джерело:Міністерство енергетики України
Україна знову експортуватиме свою електроенергію. Вперше за пів року енергосистема країни дозволяє це зробити.
Міністр енергетики України Герман Галущенко підписав розпорядчий документ, який дозволяє розпочати процес відновлення експорту електроенергії в умовах профіциту генеруючої потужності.
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Українська енергосистема вже працює без обмежень
Галущенко повідомив, що українська енергосистема вже майже два місяці працює без обмежень споживачів і навіть має запас потужності. Це дозволяє знову експортувати електроенергію, що залучить в країну додаткові кошти, які знадобляться для ремонту пошкодженої інфраструктури.
Цього результату ми досягли завдяки титанічній роботі енергетиків, наших міжнародних партнерів, які допомагали у відновленні системи. Найскладнішу зиму пройдено. Наступний крок – відкриття експорту електроенергії, що дозволить залучити додатковий фінансовий ресурс для необхідної відбудови знищеної та ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури,
– сказав Галущенко.
Експорт електроенергії знову припинять за потреби
Європейська мережа операторів системи передачі ENTSO-E дозволяє потужність для експорту 400 МВт. Однак фактичні обсяги експорту можуть коливатися залежно від часу доби та кон'юнктури ринку. При цьому глава Міненерго наголосив. що забезпечення потреб в електроенергії для українських споживачів – пріоритет. Тож експорт знову припиниться, якщо стан енергосистеми в країні зміниться в гіршу сторону через атаки Росії.
Забезпечення електроенергією наших споживачів – це безумовний пріоритет. Тому експорт електроенергії буде працювати за умови забезпечення українських споживачів електроенергією та може бути припинений у разі зміни ситуації,
– підкреслив Герман Галущенко.
Міністр додав, що збільшення генерації та відкриття експорту – це відповідь українських енергетиків на російські обстріли й намагання знищити енергосистему. Зиму пройшли, хоч окупанти нам пророкували суцільну темряву та холод.