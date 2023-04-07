Украина после полугодового перерыва возобновляет экспорт электроэнергии в страны ЕС

Украина снова будет экспортировать свою электроэнергию. Впервые за полгода энергосистема страны позволяет это сделать.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал распорядительный документ, позволяющий начать процесс возобновления экспорта электроэнергии в условиях профицита генерирующей мощности.

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Украинская энергосистема уже работает без ограничений

Галущенко сообщил, что украинская энергосистема уже почти два месяца работает без ограничений потребителей и даже имеет запас мощности. Это позволяет снова экспортировать электроэнергию, что привлечет в страну дополнительные средства, необходимые для ремонта поврежденной инфраструктуры.

Этого результата мы добились благодаря титанической работе энергетиков, наших международных партнеров, которые помогали в восстановлении системы. Самая сложная зима пройдена. Следующий шаг – открытие экспорта электроэнергии, что позволит привлечь дополнительный финансовый ресурс для необходимого восстановления уничтоженной и ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры,

– сказал Галущенко.

Экспорт электроэнергии прекратят при необходимости

Европейская сеть операторов системы передачи ENTSO-E разрешает мощность для экспорта 400 МВт. Однако фактические объемы экспорта могут колебаться в зависимости от времени и конъюнктуры рынка. При этом глава Минэнерго подчеркнул. что обеспечение потребностей в электроэнергии для украинских потребителей – приоритет. Так что экспорт снова прекратится, если состояние энергосистемы в стране изменится в худшую сторону из-за атак России.

Обеспечение электроэнергией наших потребителей – безусловный приоритет. Поэтому экспорт электроэнергии будет работать при условии обеспечения украинских потребителей электроэнергией и может быть приостановлен в случае изменения ситуации,

– подчеркнул Герман Галущенко.

Украина экспортировала электроэнергию в Молдову и страны ЕС, реализовав 2,6 миллиарда киловатт/часов. Однако с 11 октября 2022 года, когда Россия начала атаковать объекты энергетической инфраструктуры, экспорт прекратили для того, чтобы покрыть потребности Украины. Из полученных экспортерами доходов 2,8 миллиарда гривен было уплачено в поддержку льготной цены для населения.

Министр добавил, что увеличение генерации и открытие экспорта – это ответ украинских энергетиков на российские обстрелы и попытки уничтожить энергосистему. Зиму прошли, хотя оккупанты нам предсказывали сплошную тьму и холод.