Украина после полугодового перерыва возобновляет экспорт электроэнергии в страны ЕС
Источник:Министерство энергетики Украины
Украина снова будет экспортировать свою электроэнергию. Впервые за полгода энергосистема страны позволяет это сделать.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал распорядительный документ, позволяющий начать процесс возобновления экспорта электроэнергии в условиях профицита генерирующей мощности.
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Украинская энергосистема уже работает без ограничений
Галущенко сообщил, что украинская энергосистема уже почти два месяца работает без ограничений потребителей и даже имеет запас мощности. Это позволяет снова экспортировать электроэнергию, что привлечет в страну дополнительные средства, необходимые для ремонта поврежденной инфраструктуры.
Этого результата мы добились благодаря титанической работе энергетиков, наших международных партнеров, которые помогали в восстановлении системы. Самая сложная зима пройдена. Следующий шаг – открытие экспорта электроэнергии, что позволит привлечь дополнительный финансовый ресурс для необходимого восстановления уничтоженной и ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры,
– сказал Галущенко.
Экспорт электроэнергии прекратят при необходимости
Европейская сеть операторов системы передачи ENTSO-E разрешает мощность для экспорта 400 МВт. Однако фактические объемы экспорта могут колебаться в зависимости от времени и конъюнктуры рынка. При этом глава Минэнерго подчеркнул. что обеспечение потребностей в электроэнергии для украинских потребителей – приоритет. Так что экспорт снова прекратится, если состояние энергосистемы в стране изменится в худшую сторону из-за атак России.
Обеспечение электроэнергией наших потребителей – безусловный приоритет. Поэтому экспорт электроэнергии будет работать при условии обеспечения украинских потребителей электроэнергией и может быть приостановлен в случае изменения ситуации,
– подчеркнул Герман Галущенко.
Министр добавил, что увеличение генерации и открытие экспорта – это ответ украинских энергетиков на российские обстрелы и попытки уничтожить энергосистему. Зиму прошли, хотя оккупанты нам предсказывали сплошную тьму и холод.