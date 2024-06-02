"Для захисту нацбезпеки": Китай оголосив про обмеження експорту деякого обладнання
Джерело:CNN
Китай оголосив про контроль над експортом деякого авіаційного обладнання та технологій. Відповідні обмеження почнуть діяти вже з 1 липня 2024 року.
Китай контролюватиме експорт деяких авіаційних і космічних компонентів. Причиною цього нібито є необхідність захисту національної безпеки та інтересів країни.
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Китай обмежить експорт авіаційних і космічних компонентів
Як пише Reuters, з 1 липня ті, хто бажає експортувати предмети, зокрема аерокосмічні структурні компоненти, а також обладнання та програмне забезпечення, які використовують у виробництві двигунів, серед іншого, повинні будуть подати заявку на експортну ліцензію.
Повідомляється, що відповідний документ повинен бути підписаний спільно з Митним управлінням Китаю та Центральною військовою комісією. Такі вимоги буцімто необхідні задля "захисту національної безпеки" країни.
З метою захисту національної безпеки та інтересів, а також виконання міжнародних зобов'язань, таких як нерозповсюдження, зі схвалення Державної ради та Центральної військової комісії було вирішено запровадити експортний контроль за наступними пунктами,
– йдеться у заяві.
Згідно з оприлюдненими даними, до списку обмежень увійшли:
- газотурбінні двигуни;
- пресформи для виготовлення деталей скафандрів;
- обладнання та програмне забезпечення, що використовуються для їх виготовлення;
- передові полімери, які використовуються в куленепробивному одязі.
Китай може приховувати військову діяльність у космосі
- У квітні 2024 року адміністратор NASA Білл Нельсон заявив під час слухань у Конгресі, що нібито цивільні космічні ініціативи Китаю можуть приховувати військові наміри, посилюючи космічну конкуренцію між двома країнами.
- Виступаючи перед Комітетом з питань асигнувань Палати представників, Нельсон висловив занепокоєння щодо секретної космічної програми Китаю, припустивши, що вона може просувати військові цілі під виглядом мирних досліджень.
- Твердження Нельсона перегукуються з попередніми заявами, в яких він застерігав від недооцінки можливостей Китаю і попереджав про потенційні загрози космічному домінуванню США. Зокрема, раніше він звинувачував Китай у шпигунстві та амбіціях експлуатувати місячні ресурси для власної вигоди всупереч міжнародним угодам.
- Він наголосив на важливості збереження лідерства США в космосі на тлі зростаючих досягнень Китаю. Хоча китайські офіційні особи заперечують ці заяви, така риторика вкотре підкреслює ескалацію напруженості на світовій космічній арені.