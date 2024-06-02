"Для защиты нацбезопасности": Китай объявил об ограничении экспорта некоторого оборудования
Источник:CNN
Китай объявил о контроле над экспортом некоторого авиационного оборудования и технологий. Соответствующие ограничения начнут действовать уже с 1 июля 2024 года.
Китай будет контролировать экспорт некоторых авиационных и космических компонентов. Причиной этого якобы является необходимость защиты национальной безопасности и интересов страны.
Смотрите также Россия и Китай превращают космос в свалку: чем это грозит и как с этим бороться
Китай ограничит экспорт авиационных и космических компонентов
Как пишет Reuters, с 1 июля те, кто желает экспортировать предметы, в частности аэрокосмические структурные компоненты, а также оборудование и программное обеспечение, которые используют в производстве двигателей, среди прочего, должны будут подать заявку на экспортную лицензию.
Сообщается, что соответствующий документ должен быть подписан совместно с Таможенным управлением Китая и Центральной военной комиссией. Такие требования якобы необходимы для "защиты национальной безопасности" страны.
С целью защиты национальной безопасности и интересов, а также выполнения международных обязательств, таких как нераспространение, с одобрения Государственного совета и Центральной военной комиссии было решено ввести экспортный контроль по следующим пунктам,
– говорится в заявлении.
Согласно обнародованным данным, в список ограничений вошли:
- газотурбинные двигатели;
- прессформы для изготовления деталей скафандров;
- оборудование и программное обеспечение, используемые для их изготовления;
- передовые полимеры, которые используются в пуленепробиваемой одежде.
Китай может скрывать военную деятельность в космосе
- В апреле 2024 года администратор NASA Билл Нельсон заявил во время слушаний в Конгрессе, что якобы гражданские космические инициативы Китая могут скрывать военные намерения, усиливая космическую конкуренцию между двумя странами.
- Выступая перед Комитетом по вопросам ассигнований Палаты представителей, Нельсон выразил обеспокоенность относительно секретной космической программы Китая, предположив, что она может продвигать военные цели под видом мирных исследований.
- Утверждения Нельсона перекликаются с предыдущими заявлениями, в которых он предостерегал от недооценки возможностей Китая и предупреждал о потенциальных угрозах космическому доминированию США. В частности, ранее он обвинял Китай в шпионаже и амбициях эксплуатировать лунные ресурсы для собственной выгоды вопреки международным соглашениям.
- Он отметил важность сохранения лидерства США в космосе на фоне растущих достижений Китая. Хотя китайские официальные лица отрицают эти заявления, такая риторика в очередной раз подчеркивает эскалацию напряженности на мировой космической арене.