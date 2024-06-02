Китай контролюватиме експорт деяких авіаційних і космічних компонентів. Причиною цього нібито є необхідність захисту національної безпеки та інтересів країни.

Дивіться також Росія та Китай перетворюють космос на сміттєзвалище: чим це загрожує і як із цим боротись

Китай обмежить експорт авіаційних і космічних компонентів

Як пише Reuters, з 1 липня ті, хто бажає експортувати предмети, зокрема аерокосмічні структурні компоненти, а також обладнання та програмне забезпечення, які використовують у виробництві двигунів, серед іншого, повинні будуть подати заявку на експортну ліцензію.

Повідомляється, що відповідний документ повинен бути підписаний спільно з Митним управлінням Китаю та Центральною військовою комісією. Такі вимоги буцімто необхідні задля "захисту національної безпеки" країни.

З метою захисту національної безпеки та інтересів, а також виконання міжнародних зобов'язань, таких як нерозповсюдження, зі схвалення Державної ради та Центральної військової комісії було вирішено запровадити експортний контроль за наступними пунктами,

– йдеться у заяві.

Згідно з оприлюдненими даними, до списку обмежень увійшли:

газотурбінні двигуни;

пресформи для виготовлення деталей скафандрів;

обладнання та програмне забезпечення, що використовуються для їх виготовлення;

передові полімери, які використовуються в куленепробивному одязі.

Китай може приховувати військову діяльність у космосі