Китай будет контролировать экспорт некоторых авиационных и космических компонентов. Причиной этого якобы является необходимость защиты национальной безопасности и интересов страны.

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Китай ограничит экспорт авиационных и космических компонентов

Как пишет Reuters, с 1 июля те, кто желает экспортировать предметы, в частности аэрокосмические структурные компоненты, а также оборудование и программное обеспечение, которые используют в производстве двигателей, среди прочего, должны будут подать заявку на экспортную лицензию.

Сообщается, что соответствующий документ должен быть подписан совместно с Таможенным управлением Китая и Центральной военной комиссией. Такие требования якобы необходимы для "защиты национальной безопасности" страны.

С целью защиты национальной безопасности и интересов, а также выполнения международных обязательств, таких как нераспространение, с одобрения Государственного совета и Центральной военной комиссии было решено ввести экспортный контроль по следующим пунктам,

– говорится в заявлении.

Согласно обнародованным данным, в список ограничений вошли:

газотурбинные двигатели;

прессформы для изготовления деталей скафандров;

оборудование и программное обеспечение, используемые для их изготовления;

передовые полимеры, которые используются в пуленепробиваемой одежде.

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