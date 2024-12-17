Такі переговори тривають, – Подоляк розповів, як просувається питання експорту української зброї

Україна з початку війни налагодила власне виробництво озброєння, яке показало свою ефективність на полі бою. Тому наша країна могла б експортувати зброю, щоб наповнювати бюджет та стимулювати українських виробників. Це питання необхідно розв'язувати у взаємодії із західними партнерами.

Радник глави ОПУ Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що розмови щодо експорту українських товарів, зокрема мілітарної компоненти, завжди на часі. Також в Україні виготовили першу партію новітніх ракет-дронів "Пекло", які мають дальність ураження у 700 кілометрів і швидкість 700 кілометрів на годину.

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Це було б вигідно

"Наша промисловість може виготовляти набагато більше зброї, ніж забезпечують держзамовлення або ж може держава закупити безпосередньо у виробників", – зазначив радник глави ОПУ.

Це було б вигідно Україні і з економічного, і з мілітарного поглядів, тому що закупівля української зброї приносила б інвестиції у військове виробництво.

Також якби зброю закуповували наші партнери, то вона б, за словами Подоляка, відповідним чином потім знову поверталась би до України, але вже як мілітарна допомога в межах тих проєктів, які реалізуються у двосторонніх чи багатосторонніх відносинах.

Щодо домовленостей з партнерами щодо експорту української зброї, то такі переговори тривають і в межах зустрічей у форматі "Рамштайн", і в межах інвестиційних самітів, які проводяться для того, щоб наші партнери були зацікавлені в інвестиціях у військові виробництва,

– підкреслив радник глави ОПУ.

Водночас важливо розв'язати дві проблеми:

по-перше, необхідна перебудова глобального політичного простору в цілому, щоб він був більш відповідальний і щоб його учасники були рішучішими, коли ухвалюють рішення.

Інвестування в мілітарні виробництва в країні, яка сьогодні веде масштабну війну, – це певна зміна парадигми політичного мислення у наших партнерів. Деякі з них досі вважають, що треба обов'язково про щось там говорити з Росією, а не мілітарно її примушувати усвідомити, що таке міжнародне право,

– зауважив він.

по-друге, наявність довгих логістичних ланцюжків, які потрібно облаштовувати, і вони можуть бути занадто бюрократичними.

До слова. Політолог Тарас Завгородній вважає, що Україна здатна виробляти зброю на експорт і при цьому забезпечувати власну армію пріоритетним озброєнням. Наприклад, виробляючи 150 дронів на місяць, 100 з них підприємства мають віддати українській армії, а 50 дронів можуть продати за кордон. Причому експортні дрони коштуватимуть дорожче, ніж ті, що отримають у ЗСУ. Це цілком логічна схема, відповідно до якої українська армія буде забезпечена зброєю, виробники отримають гроші від експорту, а український бюджет буде з податками.

Через це складно працювати на швидкість, треба працювати на якість цих ланцюжків,

– додав Михайло Подоляк.

Водночас Україна все це намагається робити і на рівні уряду, і на рівні Укроборонпрому чи Мінстратпрому тощо. Тому, за словами радника глави ОПУ, це питання достатньо актуальне та воно поступово вирішується.

Нагадаємо, що виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин наголосив, що експорт української зброї, на перший погляд, може "здаватися певним нонсенсом", тому що Україна перебуває у війні. Також інколи українські підрозділи стикаються з дефіцитом озброєнням і є проблеми з можливістю держави викупляти зброю через нестачу грошей. Водночас, на думку Пендзина, експорт української зброї допоможе виробникам розширювати власні можливості.