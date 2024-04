Які країни купують у Росії крадене українське зерно, і до чого тут американці

Ще з перших місяців повномасштабного вторгнення окупанти вдалися до цинічного експорту краденого з окупованих територій зерна. Стало відомо, які саме держави безсоромно купують в агресора українське збіжжя.

Провівши розслідування, 24 Канал дізнався, які країни таємно допомагають Росії поповнювати бюджет за рахунок краденого зерна.

Москва продає крадене по всьому світі

Так, завдяки роздобутим документам росіян, які стосуються експорту зернових з окупованих частин Запорізької, Херсонської, Донецької областей та Криму, вдалося встановити, що лише з червня 2022 року по серпень 2023 року з порту Севастополя російські судна 150 разів вивозили поцуплене збіжжя, використовуючи понад 30 балкерів, барж та суден.

Відомо, що незаконним продажем займалися 9 російських компаній.

"Фрегат";

"Хлебком";

"Петрохлеб-Кубань";

"НИКА";

"НЗК";

"Кубань-Форвард";

"Апрель";

"Агрофрегат";

"Паллада".

Кожна із цих компаній переправляла зерно або безпосередньо до країни-замовника, або до порту "Кавказ", якщо замовниками виступали держави, які не хотіли "світитися".

Так, окупанти відкрито продавали українську агропродукцію до Сирії чи Ірану і таємно переправляли її до Туреччини, Саудівської Аравії, Єгипту, Ізраїлю, Лівану та інших держав. У випадку, коли країни хотіли приховати факт торгівлі з Росією, використовувалися компанії, не рідко – підставні, зі Швейцарії та ОАЕ.

Крім того, із документів очевидно, що американський банк виявився причетний до оборудки із зерном.

Так, "Кубань-Петрохлеб" продала врожай за 1 мільйон 687 тисяч 362 доларів компанії з ОАЕ GRAINCO TRADE DMCC для постачання у Сирію. Араби сплатили на рахунок, який належить ПАТ "Банк "Санкт-Петербург". Банком-кореспондентом, через який, ймовірно, провели платіж, мав слугувати The Bank of New York Mellon. Отже, американці у розпал війни могли провести платіж на рахунки окупантів за поставки краденої кукурудзи у Сирію.

Нагадаємо, що Єврокомісії закликали накласти санкції на російське зерно. Водночас євродепутатка від Німеччини Віола фон Крамон-Таубадель вважає, що застосовувати подібні обмеження не варто. На думку політика, у такому разі Росія використала б тему голоду на Півдні проти Заходу.

Зазначимо, що Євросоюз імпортує з Росії близько 2,5 мільйона тонн агротоварів.

Найбільшим імпортером у 2023 році стали Італія та Латвія.