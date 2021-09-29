В Еквадорі влаштували перестрілку у в'язниці: загинули десятки людей
Джерело:AP
У в'язниці в місті Гуаякіль в Еквадорі дві банди через суперечку влаштували стрілянину. В результаті цього постраждали 72 людини.
Конфлікт виник між бандами "Лос Лобос" та "Лос Чонерос". Поліції знадобилося 5 годин, щоб узяти ситуацію під контроль.
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Стріляли з вікон в'язниці
В'язні стріляли як і в приміщенні, так і з вікон по всім, хто був на території. Тюремний персонал довелося евакуйовувати. Загинули 24 в'язні, ще 48 отримали поранення. Їх госпіталізували.
Стрілянина в еквадорській в'язниці: моторошне відео
Однак, це вже не перший подібний випадок в країні. У липні цього року президент Еквадору Гільєрмо Лассо оголосив надзвичайний стан через серію тюремних конфліктів загинули близько 1 000 в'язнів. Найкривавішою була стрілянина в лютому 2021 року, коли загинули 79 людей.
Останні гучні випадки стрілянини
- 20 вересня 2021 року в Пермі студент першого курсу юридичного факультету відкрив вогонь з дробовика в будівлі університету. Загинули 6 людей.
- У Казахстані чоловік, який воював на Донбасі на стороні бойовиків, розстріляв 5 людей.
- У США в супермаркеті чоловік відкрив вогонь по людях. унаслідок цього одна людина загинула, ще 12 поранені.