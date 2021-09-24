Серед постраждалих одна особа перебувала у хірургії, а ще одна – в реанімації. Сам же зловмисник помер на місці події, ймовірно, наклавши на себе руки.

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Начальник поліції Колльєрвіля Дейл Лейн повідомив, що на момент початку стрілянини у магазині було 44 співробітники та невизначена кількість покупців.

Люди ховалися у морозильних камерах і замкнених офісах.

Одного громадянина врятували з даху будівлі.

Правоохоронець назвав насильство із застосуванням вогнепальної зброї "найжахливішою подією в історії Колльєрвіля", але зазначив, що жодних доказів тероризму не було.

Зверніть увагу! Поліція каже, що знайшла стрілка мертвим з очевидним вогнепальним пораненням, якого він собі завдав. Особу чоловіка поки не встановлено, про мотиви його дій невідомо.

Стрілянини у США: що відомо