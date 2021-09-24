Среди пострадавших один человек находился в хирургии, а еще один – в реанимации. Сам же злоумышленник скончался на месте происшествия, вероятно, наложив на себя руки.
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Начальник полиции Колльервиля Дейл Лейн сообщил, что на момент начала стрельбы в магазине было 44 сотрудника и неопределенное количество покупателей.
- Люди прятались в морозильных камерах и закрытых офисах.
- Одного гражданина спасли с крыши здания.
Правоохранитель назвал насилие с применением огнестрельного оружия "ужасным событием в истории Колльервиля", но отметил, что никаких доказательств терроризма не было.
Стрельбы в США: что известно
- В городе Орандж, штат Калифорния, 31 марта неизвестный устроил стрельбу в деловом комплексе. В результате погибли по меньшей мере 4 человек, среди жертв – ребенок.
- В американском городе Атланта и пригороде произошли три стрельбы. По меньшей мере 8 человек погибли.
- В супермаркете американского города Боулдер в штате Колорадо произошла трагедия. Вооруженный автоматической винтовкой злоумышленник убил по меньшей мере 10 человек.