Среди пострадавших в результате конфликта 6 детей. Всех госпитализировали, один из них в тяжелом состоянии.
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Больше всего пострадал младенец
Причиной конфликта стала якобы ссора, которая произошла накануне. Нападавшие именно так хотели решить спор. Они пришли к дому, где их встретил глава семейства. Их спор перерос в драку, а затем один из двух злоумышленников начал хаотично стрелять из дробовика.
Как результат, в больнице оказались все члены семьи. Самому старшему из них 42 года, самому младшему только 1 год. Именно младенец и пострадал больше всего, ведь он получил 7 ранений. Сейчас ребенок в реанимации в тяжелом состоянии.
Правоохранители задержали нападавших. Их передали в суд.
Последние случаи стрельбы в мире
- 4 сентября 2021 года в Вашингтоне в США неизвестные прямо посреди улицы начали стрелять в людей. В результате 3 человека погибли, а еще 3 получили ранения.
- 5 сентября в штате Флорида бывший морпех из Афганистана застрелил 4 человек в частном доме. Среди погибших ребенок.
- 6 сентября в одной из полтавских школ девушка устроила стрельбу из арбалета. Из-за этого получили ранения 2 учительницы.
- 7 сентября в Днепре возле супермаркета мужчина выстрелил из револьвера в другого, который отказался надевать маску.