Серед постраждалих у результаті конфлікту 6 дітей. Усіх госпіталізували, одна з них у важкому стані.

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Найбільше постраждало немовля

Причиною конфлікту стала нібито сварка, яка сталася напередодні. Нападники саме так хотіли вирішили суперечку. Вони прийшли до будинку, де їх зустрів голова сімейства. Їхня суперечна переросла у бійку, а потім один із двох зловмисників почав хаотично стріляти з дробовика.

Як результат, у лікарні опинилися усі члени родини. Найстаршому з них 42 роки, наймолодшому лише 1 рік. Якраз немовля і постраждало найбільше, адже воно отримало 7 поранень. Зараз дитина в реанімації у важкому стані.

Правоохоронці затримали нападників. Їх передали до суду.

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