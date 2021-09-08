У щоденнику не просто було зазначено про заплановані напади. Ба більше, там розписано плани на весь вересень.

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На фото батька – виколоті очі

У щоденнику також вона зробила замітку на 22 число – тоді хотіла спалити своє житло. На 28 вересня Петрова планувала вбивство, але кого саме – невідомо.

На стіні помешкання було фото батька дівчини, однак воно жахнуло очевидців. Знімок розмальований незрозумілими символами, а очі виколоті. У смартфоні дівчини знайшли знімки розчленованих тварин.

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Стрілянина з арбалета: що відомо