Стрілянина сталась у місті Лейкленді. Інформацію про неї поліція отримала зранку, 5 вересня.

До слова У Вашингтоні невідомі відкрили стрілянину у натовпі: люди загинули та отримали поранення

Деталі нападу

Стрілянина трапилась у приватному будинку. Коли поліція прибула на виклик, на вулиці помітили автівку, охоплену вогнем, а також чоловіка в камуфляжі.

Помітивши правоохоронців, нападник забіг до будинку. Після цього звідти пролунало ще кілька пострілів. Вже тоді чоловік здався поліції.

У будинку правоохоронці знайшли тіла чотирьох загиблих:

двох жінок,

чоловік,

3-місячного немовляти.

Крім чотирьох людей, нападник також застрелив собаку. Єдиною, хто пережив напад, стала 11-річна дівчинка. Втім, вона отримала 7 вогнепальних поранень.

Нападник служив в Афганістані

ЗМІ змогли дізнатися деталі про нападника. Ним виявився Браян Райлі – колишній снайпер морської піхоти США.

Раніше він проходив службу в Іраку й Афганістані. Після звільнення з морської піхоти він працював охоронцем у церкві.

За даними поліції, Браян Райлі вживав метамфетамін і стверджував, буцімто спілкується з Богом.

Місто Лейкленд у США: карта