Стрілянина сталась у місті Лейкленді. Інформацію про неї поліція отримала зранку, 5 вересня.
До слова У Вашингтоні невідомі відкрили стрілянину у натовпі: люди загинули та отримали поранення
Деталі нападу
Стрілянина трапилась у приватному будинку. Коли поліція прибула на виклик, на вулиці помітили автівку, охоплену вогнем, а також чоловіка в камуфляжі.
Помітивши правоохоронців, нападник забіг до будинку. Після цього звідти пролунало ще кілька пострілів. Вже тоді чоловік здався поліції.
У будинку правоохоронці знайшли тіла чотирьох загиблих:
- двох жінок,
- чоловік,
- 3-місячного немовляти.
Крім чотирьох людей, нападник також застрелив собаку. Єдиною, хто пережив напад, стала 11-річна дівчинка. Втім, вона отримала 7 вогнепальних поранень.
Нападник служив в Афганістані
ЗМІ змогли дізнатися деталі про нападника. Ним виявився Браян Райлі – колишній снайпер морської піхоти США.
Раніше він проходив службу в Іраку й Афганістані. Після звільнення з морської піхоти він працював охоронцем у церкві.
За даними поліції, Браян Райлі вживав метамфетамін і стверджував, буцімто спілкується з Богом.
Місто Лейкленд у США: карта