Було усього 25: у Казані стрілок вбив молоду вчительку англійської

Під час кривавої стрілянини у школі в Казані загинули 7 школярів і вчителька англійської Ельвіра Ігнатьєва. Їй було усього 25 років.

Як повідомляють ЗМІ, молода жінка загинула через те, що вишла у коридор, почувши вистріли. Під час нападу вона вела урок у 5 класу.

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Як розповіли ЗМІ у шкільній адміністрації, де стався напад, жінці було усього 25 років. З них вона мала 5 років викладацького стажу. У школі №175, де сталася стрілянина, жінка пропрацювала 4 роки.

У 2018 році вона отримала ІІ місце в районному конкурсі "Учитель року – 2018". У тому ж році отримала грант за перемогу в конкурсі "Наш новий учитель".

У соцмережах також опублікували лінки на її сторінку в інстаграмі. У коментарях до останніх фото в її профілі вже з'явилися скорботні написи зі словами співчуття рідним.



Профіль загиблої у стрілянині Ельвіри Ігнатьєвої / Скриншот

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