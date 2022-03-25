Ердоган заявив, що Україна та Росія близькі до консенсусу по більшості пунктів переговорів

Турецький лідер Реджеп Ердоган заявив, що Україна та Росія близькі до консенсусу щодо чотирьох із шести пунктів переговорного процесу. В одному з пунктів мовиться про вступ України до НАТО.

Про це повідомив президент Туреччини після повернення з Брюсселя, де взяв участь у позачерговому саміті НАТО.

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За словами Ердогана, спочатку Україна наполягала на членстві в Альянсі, але згодом президент України Володимир Зеленський почав заявляти про можливість відмови.

Інший пункт стосується прийняття російської мови в Україні як офіційної. Зеленський погодився з цим. Російською мовою і так говорять на території всієї України. У цьому плані проблем немає,

– сказав глава турецької держави.

Ще одна важлива тема, яку обговорюють сторони, – "демілітаризації" України. Водночас Ердоган заявив, що про повне роззброєння не мовиться.

"Четвертий пункт переговорів стосується колективної безпеки. Україна продемонструвала позитивний підхід і щодо цього", – продовжив Ердоган.

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В яких питаннях немає консенсусу

Проте, консенсусу, за словами президента Туреччини, все ще немає щодо Криму та Донбасу. Володимир Зеленський запропонував провести референдум щодо Донбасу.

Щодо Криму, Туреччина від початку відкрито і чітко виступила проти окупації півострова, зазначив Ердоган. Глава турецької держави уточнив, що особисто озвучував позицію Анкари з цього питання на кожних переговорах із російським колегою Володимиром Путіним.

Україна це спростовує

Реджеп Ердоган озвучив лише проміжні результати переговорів, спираючись на власні уявлення та враження від цього процесу. Це може не відображати реальний стан речей.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що немає жодного консенсусу з Росією щодо згаданих президентом Туреччини чотирьох пунктів. Зокрема, єдиною державною мовою в Україні є і буде українська. Кулеба додав, що загалом класифікація ключових тем переговорів на 4 або іншу кількість пунктів є некоректною. У підгрупах делегацій одночасно обговорюється багато різних питань.

Кулеба констатував, що переговорний процес йде надзвичайно важко. Українська делегація зайняла сильну позицію і від своїх вимог не відмовляється. Україна наполягає на:

припиненні вогню,

гарантіях безпеки та територіальній цілісності України.

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