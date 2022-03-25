Эрдоган заявил, что Украина и Россия близки к консенсусу по большинству пунктов переговоров

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что Украина и Россия близки к консенсусу по четырем из шести пунктов переговорного процесса. В одном из пунктов говорится о вступлении Украины в НАТО.

Об этом сообщил президент Турции по возвращении из Брюсселя, где принял участие во внеочередном саммите НАТО.

Важно Столтенберг оценил возможность полноценной войны между Россией и НАТО

По словам Эрдогана, сначала Украина настаивала на членстве в Альянсе, но впоследствии президент Украины Владимир Зеленский стал заявлять о возможности отказа.

Другой пункт касается принятия русского языка в Украине как официального. Зеленский согласился с этим. На русском языке и так говорят на территории всей Украины. В этом плане проблем нет,

– сказал глава турецкого государства.

Еще одна важная тема, которую обсуждают стороны, – "демилитаризация" Украины. В то же время Эрдоган заявил, что о полном разоружении не говорится.

"Четвертый пункт переговоров касается коллективной безопасности. Украина продемонстрировала положительный подход и в этом отношении", – продолжил Эрдоган.

К теме Россия в переговорах с Украиной так и не "склонилась к дипломатии", – посол США в ООН

В каких вопросах нет консенсуса

Однако консенсуса, по словам президента Турции, все еще нет относительно Крыма и Донбасса. Владимир Зеленский предложил провести референдум по поводу Донбасса.

Относительно Крыма Турция изначально открыто и четко выступила против оккупации полуострова, отметил Эрдоган. Глава турецкого государства уточнил, что лично озвучивал позицию Анкары по этому вопросу на любых переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным.

Эрдоган заявил, что Украина и Россия близки к консенсусу в переговорах: смотрите видео

Реджеп Эрдоган озвучил лишь промежуточные результаты переговоров, основываясь на собственных представлениях и впечатлениях от этого процесса. Это может не отражать реальное положение вещей.