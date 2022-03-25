Об этом он сказал в разговоре с журналисткой американского телеканала CNN Кристианой Аманпур. Генеральный секретарь оборонного союза отметил, что "ситуация в Украине очень непредсказуема".

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НАТО столкнулась с новой реальностью и должна быть готова к долгосрочной перспективе,

– добавил Йенс Столтенберг.

Кстати, норвежский политик ранее убеждал, что Альянс делает все возможное , чтобы война в Украине не превратилась в боевые действия мировых масштабов.