Об этом Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал после саммита 24 марта, передает 24 канал.
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Именно поэтому, Столтенберг отметил, что НАТО поддерживает Украину в борьбе с Россией, однако отверг введение миротворческой миссии Польши.
Мы сейчас работаем над тем, чтобы этот конфликт не превратился в полномасштабную мировую войну, в частности НАТО и России. Потому что такая война будет гораздо более разрушительной и ужасной,
– отметил Столтенберг.
На саммите НАТО приняли решение оказать новую помощь Украине, в частности предоставят важное оборудование.
Пресс-конференция Столтенберга после саммита НАТО: смотрите видео